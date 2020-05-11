В Кремле анонсировали новое обращение Путина к россиянам

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Президент России Владимир Путин выступит с обращением к россиянам в понедельник, 11 мая, во второй половине дня. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.

Там отметили, что в своем выступлении глава государства затронет тему санитарно-эпидемиологической обстановки в стране.

Кроме того, Путин сообщит о новых мерах по поддержке граждан и экономики страны.

Ранее президент поручил кабмину до 1 июня разработать общенациональный план по восстановлению экономики.

Так, в правительстве должны совместно с губернаторами и с участием представителей общероссийских объединений предпринимателей представить план действий, который обеспечит восстановление занятости и доходов населения, рост экономики и долгосрочные структурные изменения в этой сфере.