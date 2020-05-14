Путин рассказал о меняющейся эпидемиологической ситуации в РФ

Фото: ТАСС/пресс-служба президента РФ/Алексей Никольский

Президент РФ Владимир Путин сообщил, что эпидемиологическая ситуация в стране меняется. По словам главы государства, есть возможность сосредоточиться на других вопросах и продолжить работу над долгосрочными проектами, передает телеканал "Россия 24".

"Важно обеспечить динамичное, эффективное решение стратегических задач, наших масштабных проектов с дальним горизонтом, быстро набрать здесь темп", – заявил Путин на совещании по вопросам развития генетических технологий.

Путин отметил, что в РФ начался первый этап восстановления привычного ритма жизни. Президент РФ добавил, что власти продолжат принимать неотложные меры поддержки россиян и экономики.

В России выявлено 252 245 случаев COVID-19, вылечились 53 530 человек, скончались 2 305.

В ходе совещания Путин также потребовал обеспечить оформление прав России на вакцину от COVID-19.