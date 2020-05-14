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Технологии

16:35

Путин предложил создать Национальную базу генетической информации в РФ

технологии

Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин предложил создать единую базу генетической информации.

Об этом он сообщил на совещании по развитию генетических технологий. Путин отметил, что при этом должны использоваться современные наработки в области биоинформатики.

"Используя наши весомые компетенции и наработки в биоинформатике, предлагаю создать Национальную базу генетической информации", – сказал Путин в эфире телеканала "Россия 24".

Ранее на совещании глава государства отметил изменения эпидемиологической ситуации в стране. Путин сообщил, что в настоящее время появилась возможность сосредоточиться на других вопросах и продолжить работу над долгосрочными проектами.

Кроме того, на совещании российский лидер потребовал заранее обеспечить оформление прав России на вакцину от коронавируса.

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