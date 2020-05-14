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Технологии

15:27

Голикова рассказала о разработке вирусов, убивающих опухолевые клетки

технологии медицина

Фото: Агентство "Москва"/Кирилл Зыков

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова сообщила о разработке вирусов, которые уничтожают опухолевые клетки, передает РИА Новости.

Об этом она рассказала на совещании по вопросам развития генетических технологий. Голикова сообщила, что препараты нового поколения создаются на базе Института молекулярной биологии имени В. А. Энгельгардта.

"Здесь произведена сборка первых вариантов онколитических вирусов. Это модифицированные вирусы, которые избирательно убивают опухолевые клетки", – сказала Голикова.

Отмечая актуальность проблемы, вице-премьер подчеркнула, что решение данного вопроса является приоритетным в рамках национального проекта "Здравоохранение".

Ранее специалисты российской атомной отрасли предложили использовать радиоактивные изотопы в качестве "оружия" против опухолевых клеток. Разработка ведется на основе бактериофага MS2. Специалисты полагают, что с помощью созданного препарата появится возможность лечить широкий спектр онкологических заболеваний.

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