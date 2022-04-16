Путин подписал закон о штрафах за отождествление СССР и нацистской Германии

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Владимир Путин подписал закон, который предусматривает наказание для граждан за публичное отождествление роли СССР и нацистской Германии во Второй мировой войне. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Гражданам грозит штраф от 1 до 2 тысяч рублей или арест до 15 суток Для должностных лиц штрафы составят от 2 до 4 тысяч рублей, для юридических лиц – от 10 до 50 тысяч рублей.

Повторное правонарушение повлечет более жесткие санкции. Для граждан грозит штраф уже от 2,5 до 5 тысяч рублей или арест на срок до 15 суток. Для должностных лиц устанавливается штраф от 5 до 20 тысяч рублей, для юридических лиц – от 50 до 100 тысяч рублей или административное приостановление деятельности на срок до 90 суток.

Ранее Совет Федерации поддержал закон о штрафах за отождествление СССР с нацистской Германией или отрицание решающей роли советского народа в ее разгроме. Соответствующий закон дополняет Кодекс об административных правонарушениях.