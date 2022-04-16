Путин подписал закон о согласии собственников жилья на рекламу

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Владимир Путин подписал доработанный закон, регулирующий размещение рекламных конструкций на фасадах жилых домов, сообщает ТАСС.

Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. В нем указано, что собственники имущества получат возможность защитить объекты капитального строительства от самовольного размещения рекламы.

Заключение договора, предусматривающего установку и эксплуатацию рекламной конструкции на общедомовом имуществе, потребует согласия собственников в рамках норм Жилищного кодекса РФ.

Согласно предыдущим нормам, установка рекламной конструкции без согласия собственника здания или иного имущества не могла быть основанием для отказа в размещении рекламы со стороны органов местного самоуправления.

В предыдущей редакции документ приняли 16 декабря 2021 года, впоследствии он был отклонен Советом Федерации.

В России с 25 августа 2021 года вступила в силу поправка к закону, запрещающая включать рекламу товаров и услуг с помощью звукового оборудования, смонтированного на внешних стенах, крышах и других частях зданий и сооружений.