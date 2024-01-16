Песков назвал нереализуемой идею переноса столицы РФ в Иркутск

Фото: 123RF/alenvl

Идею перенести столицу России в Иркутск вряд ли можно осуществить, считает официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Так он прокомментировал соответствующее предложение якутского историка Афанасия Николаева.

"Я не думаю, что эта инициатива реализуема", – сказал Песков.

Ранее Николаев привел несколько аргументов в пользу переноса столицы РФ в Иркутск. Он обратил внимание, что таким образом можно обеспечить сбалансированное развитие европейской и азиатской частей страны. Кроме того, Иркутск имеет большую пользу с точки зрения географии и защищенность от внешних угроз, подчеркнул историк. По его словам, руководство страны будет здесь в безопасности.

Ученый напомнил, что город также был административным центром Сибири и одним из центров доисторической Тартарии.



Путин заявил, что Москва является одним из лучших мегаполисов в мире