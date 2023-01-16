Песков рассказал, читал ли Путин обвинительную статью Медведчука

Фото: Агентство "Москва"/Любимов Андрей

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что обвинительная статья украинского оппозиционного политика Виктора Медведчука широко расходится в СМИ, однако он не знает, читал ли Владимир Путин этот материал.

Медведчук обвинил большую часть американских и европейских политиков в том, что они не хотят установления мира на Украине. По его словам, украинская партия мира не вписалась в западную демократию.

Медведчук отметил, что это не значит, что украинцы не хотят мира и военный триумф президента Владимира Зеленского для них важнее собственных жизней.

"Не могу вам точно сказать, читал ли ее Путин, но она широко расходится в СМИ, безусловно, вызывает большой интерес", – передает РИА Новости слова Пескова.

Кроме того, пресс-секретарь президента не стал комментировать вопрос общения Путина с Медведчуком после освобождения украинского оппозиционера.

Ранее сообщалось, что Зеленский принял решение о лишении гражданства Украины Медведчука. Кроме того, он лишил гражданства бывших депутатов Верховной рады Тараса Козака, Андрея Деркача и Рената Кузьмина.

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