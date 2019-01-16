Федеральные выплаты проиндексируют с 1 февраля

Начиная с 1 февраля текущего года все ежемесячные денежные выплаты будут проиндексированы на 4,3%. Об этом на заседании российского правительства заявила вице-премьер страны Татьяна Голикова, передает ТАСС.
Она подчеркнула, что выплаты проиндексируют на фактический уровень инфляции за минувший год. На индексацию дополнительно потратят 25 миллиардов рублей.
"Финансовую поддержку в увеличенном размере получат более 15 миллионов наших граждан", – подчеркнула Голикова.
С начала 2019 года пенсионеры, которым исполнилось 80 лет, получают надбавку к пенсии в размере 5 334 рублей, что на 400 рублей больше, нежели годом ранее. При этом, если речь идет о социальной пенсии или по потере кормильца, то после 80 лет она не увеличится из-за возраста. Кроме того, индексации не будет для инвалидов I группы, поскольку они уже получают двойной размер фиксированной выплаты.
В конце декабря стало известно, что зарплаты сотрудников госучреждений с октября 2019 года проиндексируют на 4,3%. В министерстве труда и социальной защиты напомнили, что 1 января 2018 года выросла оплата труда работников бюджетной сферы. Это повышение коснулось свыше двух миллионов работников.
Незадолго до этого Дмитрий Медведев заслушал доклады вице-премьера Татьяны Голиковой, министра финансов Антона Силуанова, министра труда Максима Топилина и главы ПФР Антона Дроздова. Они заверили главу кабмина, что пенсионная система страны полностью готова к выплатам повышающихся в 2019 году пенсий.
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