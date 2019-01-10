Пожилым россиянам повысили пенсии

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С нового года пенсионеры, которым исполнилось 80 лет, получают надбавку к пенсии в размере 5 334 рублей, что на 400 рублей больше, чем в прошлом году, сообщает "Российская газета".

Перерасчет произошел автоматически. Правда, ожидает он только тех, кто получает страховую пенсию по старости. Если же пенсия социальная или по потере кормильца, то после 80 лет она не увеличится из-за возраста. Также индексации не будет для инвалидов I группы, поскольку они уже получают двойной размер фиксированной выплаты.

Помимо увеличения фиксированной выплаты, можно получить доплату по уходу за пенсионером. Ее начисляют, если за ним ухаживает трудоспособный неработающий гражданин.

Важнейшим из нововведений для жителей Москвы станет изменение пенсионного законодательства. С 1 января для мужчин пенсионный возраст увеличится с 60 до 65 лет, для женщин – с 55 до 60 лет. Однако изменения произойдут неодномоментно, а будет так называемый переходный период, который продлится до 2028 года. Это значит, что в 2020 году на пенсию выйдут мужчины в возрасте 61 года и 56-летние женщины, в 2022 году на заслуженный отдых смогут выйти в 62 и 57 лет соответственно и так далее.

При этом люди, которые по старому законодательству должны были выйти на пенсию в следующие два года, смогут оформить пенсию на полгода раньше нового пенсионного возраста. То есть первыми, кого коснутся изменения, станут мужчины и женщины, рожденные в первой половине 1959 и 1964 годов соответственно, которые выйдут на пенсию во второй половине 2019 года в возрасте 60,5 и 55,5 лет.