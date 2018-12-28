Зарплаты в госучреждениях проиндексируют на 4,3%

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Зарплаты работников федеральных государственных учреждений проиндексируют на 4,3% с 1 октября 2019 года. Об этом со ссылкой на пресс-службу министерства труда и социальной защиты сообщает РИА Новости.

Также в ведомстве напомнили, что 1 января 2018 года выросла оплата труда работников бюджетной сферы. Повышение затронуло более 2 миллионов работников.

За первые восемь месяцев 2018 года средняя зарплата в Москве выросла на 9,4% до 81,8 тысячи рублей. Быстрее всех росли зарплаты в социальной сфере, телекоме, научно-технической деятельности и услугах для бизнеса. Средняя зарплата столичных учителей достигла почти 108 тысяч рублей.

Ранее Сергей Собянин сообщил, что Москва создает для других российских регионов около пяти миллионов рабочих мест.

Перед Новым годом эксперты составили рейтинг наиболее востребованных профессий в 2019 году. Больше всего вырастет спрос на разработчиков приложений для iOS и Android, зарплаты которых могут достигать 300 тысяч рублей.