Эксперты назвали самые востребованные профессии 2019 года

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Список профессий, которые будут наиболее востребованы в 2019 году, составили аналитики сервиса по поиску работу Superjob.ru. Об этом сообщает "Российская газета".

Эксперты полагают, что в наступающем году вырастет спрос на разработчиков приложений для iOS и Android. В настоящее время в этой сфере низкая конкуренция. Средняя зарплата у специалистов в столице составляет 130-140 тысяч рублей, а вот максимальный оклад может достигать 300 тысяч рублей.

Вместе с тем неплохие шансы есть у UI/UX-дизайнеров, создающих интерфейсы различных платформ и сайтов. Сейчас они получают в среднем 120 тысяч рублей. А максимальный месячный заработок таких специалистов в столице составляет 250 тысяч рублей.

Ожидается также и повышение спроса на специалистов по тестированию/QA. Компании уже ищут как молодых специалистов, которых готовы обучать, так и опытных тестировщиков, владеющих несколькими языками программирования. Средний оклад по Москве в этой сфере составляет порядка 90 тысяч рублей, а зарплатный максимум – порядка 250 тысяч рублей.

Согласно расчетам, значительно вырастет спрос на аналитиков данных. Средняя зарплата у специалистов этой профессии составляет 140-150 тысяч рублей, а зарплатный максимум равен 250 тысячам рублей.

Ранее министр просвещения РФ Ольга Васильева рассказала о новых должностях, которые вскоре появятся в российских школах. Речь идет о старших и ведущих учителях. Первые станут координаторами для всего коллектива, а вторые – наставниками для молодых педагогов.