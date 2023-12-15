Отмену комиссии за оплату ЖКХ после оговорки Путина распространят на всех пенсионеров

Фото: Москва 24/Михаил Сипко

Президент России Владимир Путин назвал оговоркой свои слова об отмене комиссии за оплату ЖКХ для всех пенсионеров, а не только льготников, но добавил, что теперь кабмин РФ так и поступит. Об этом сообщает ТАСС.

"Я сообщил [на прямой линии] об отмене прежнего решения взимать комиссионные при уплате за ЖКХ. И я сказал, что это решение принято в отношении пенсионеров", – рассказал глава государства на встрече с лидерами думских фракций.

По его словам, на самом деле решение было принято в отношении льготных категорий граждан, к которым относятся и большинство пенсионеров.

"Но поскольку я сказал про пенсионеров, будем считать, что я оговорился", – отметил президент.

Глава государства заявил, что после этого правительство приняло решение распространить отмену комиссионных и на всех пенсионеров. Путин назвал свою оговорку "хорошей" и подчеркнул, что польза от прямых линий очевидна.

Мероприятие "Итоги года" с Владимиром Путиным состоялось накануне. Оно продлилось 4 часа 4 минуты. В ходе совмещенных пресс-конференции и прямой линии президент затронул социальные, экономические, политические и международные вопросы, а также пообщался с гражданами и прессой.



"Итоги года" Владимира Путина продлились 4 часа 4 минуты