Песков заявил, что память о героях спецоперации должна жить с россиянами всегда

Фото: Минобороны РФ

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что память о героях российской спецоперации на Украине должна оставаться с россиянами всегда.

Пресс-секретарь главы государства прокомментировал предложение депутата Госдумы из Челябинской области Олега Голикова назвать одну из станций новой ветки метро в Москве в честь героев спецоперации РФ.

По словам Пескова, власти в регионах могут самостоятельно принимать решения о том, как увековечить на своей территории подвиг российских солдат. Он заверил, что городские власти наделены соответствующими полномочиями.

"Безусловно, память о тех, кто отдал свои жизни, и гордость за тех, кто продолжает рисковать своей жизнью в ходе выполнения спецоперации, – это то, что должно жить с нами всегда", – передает ТАСС его слова.

Ранее Владимир Путин заявил, что Россия никому не позволит очернить и оболгать героев, которые сражаются за Родину. Он объяснил, что речь идет о защите правды предков, испытаний прошлого, героев РФ и всех, кто сражается за Россию в настоящее время.

В ночь на 24 февраля российский лидер принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.



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