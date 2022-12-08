Путин поддержал Героя России, переволновавшегося во время выступления в Кремле

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Владимир Путин поддержал Героя России Давида Малыйкина, переволновавшегося во время выступления в Кремле после награждения медалью "Золотая звезда". Об этом сообщает РИА Новости.

"Я безмерно горд получить высокую награду в столь знаменательный день. Смею вас заверить, что мои боевые товарищи, находящиеся сейчас на передовых рубежах, полностью осознают всю важность своей миссии по защите нашей Родины, борьбе за мирное будущее наших детей", – сказал ефрейтор, но потом прервался.

Зал поддержал Малыйкина аплодисментами, после чего к военному подошел Путин. Президент России похлопал ефрейтора по плечу и подбодрил его.

"Здесь все свои", – сказал Путин.

После этого Герой России продолжил свою речь, в которой пообещал от лица всех российских военных выполнить все поставленные перед ними задачи.

"Уничтожим нацистскую заразу... Победа будет за нами", – заключил Малыйкин.

Церемония вручения медалей Героя России участникам специальной военной операции прошла в Кремлевском дворце 8 декабря. Мероприятие было приурочено ко Дню героев Отечества.

Открывая церемонию, Путин заявил, что каждый российский боец, находящийся на передовой, – герой. Также президент поблагодарил российских военных за службу Родине.

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