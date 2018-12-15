Пентагон проигнорировал предложение Шойгу обсудить договор о РСМД

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Министерство обороны РФ направило главе Пентагона Джеймсу Мэттису обращение с предложением обсудить разногласия, касающиеся Договора о ракетах средней и меньшей дальности. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.

"По прошествии трех суток даже формальной реакции на данное предложение Минобороны России от американского военного ведомства не последовало", – приводит слова Конашенкова ТАСС.

20 октября Дональд Трамп заявил, что США выйдут из договора, запрещающего Москве и Вашингтону иметь и разрабатывать ракеты средней и меньшей дальности. США обвинили Россию в нарушении соглашения и в начале декабря дали Москве два месяца на выполнение договора. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Москва не нарушала условий договора, а в МИД претензии США назвали необоснованными.