Более 41 млн россиян вакцинировались от гриппа

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В России более 41 миллиона человек вакцинированы от гриппа. Об этом заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко на заседании президиума Координационного совета по борьбе с коронавирусом при правительстве РФ.

"11,5 миллиона детей получили вакцину против гриппа", – также добавил Мурашко.

Ранее замдиректора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная заявила, что схожесть симптомов с ОРВИ и гриппом усложняет диагностику COVID-19. Специалист отметила, что потеря вкуса и обоняния уже не является основным симптомом коронавируса. Такие симптомы характерны для 20–30% пациентов, поступающих к врачам после заражения.

При этом стало известно, что национальный исследовательский Центр эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи планирует создать универсальную вакцину против гриппа и ротавирусной инфекции. По словам главы центра Александра Гинцбурга, помимо этого, специалисты центра создают вакцины против возбудителя туберкулеза, а также есть разработки, направленные на борьбу с антибиотикорезистентностью.