Онлайн-сервисам запретили списывать деньги за подписку с отвязанных карт

Фото: depositphotos/Amaviael

Онлайн-сервисам в России запретили списывать деньги за подписку с банковских карт, которые клиент отвязал. Соответствующий закон подписал Владимир Путин, он размещен на сайте официального опубликования правовых актов.

Таким образом, если пользователь удалил карту из сервиса, последний не сможет автоматически списывать с нее средства. При этом продавец цифровых подписок обязан принять отказ клиента от использования сохраненных средств платежей, в том числе отказ в электронной форме.

Закон вступит в силу с 1 марта 2026 года.

Ранее сенаторы одобрили закон, запрещающий автоматическое продление онлайн-подписок. Он направлен на защиту прав потребителей. Ожидается, что данная инициатива так же вступит в силу с 1 марта следующего года.