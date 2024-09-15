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15 сентября, 16:14

Общество

Черная кошка передумала перебегать дорогу кортежу Путина в Петербурге

Фото: телеграм-канал "ЗАРУБИН"

Черная кошка передумала перебегать дорогу перед кортежем Владимира Путина в Санкт-Петербурге. Об этом сообщается в телеграм-канале журналиста Павла Зарубина.

"Пожалуй, самый забавный кадр недели: кортеж Путина и черная кошка, которая приняла единственно верное решение", – отметил он.

Сначала кошка попыталась перебежать дорогу, после чего, посмотрев на лимузин президента, повернула обратно.

Инцидент произошел во время посещения Путиным военно-медицинской академии имени С.М. Кирова.

Ранее Дмитрий Медведев рассказал, что назвал щенка пятнистого алабая, которого подарил ему президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов, Айком. Он опубликовал видео, на котором гуляет с щенком по своей официальной резиденции "Горки-9" в Одинцовском районе Московской области.

Любовью к животным также известен и Владимир Путин. Например, в октябре 2017 года туркменский лидер Гурбангулы Бердымухамедов преподнес российскому президенту на день рождения необычный подарок – щенка породы алабай по кличке Верный. В январе 2019 года президент Сербии Александр Вучич подарил своему российскому коллеге четырехмесячного щенка шарпланинской овчарки по кличке Паша.

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