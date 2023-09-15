Путин назвал число добровольцев, подписавших контракт для участия в СВО

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Более 300 тысяч добровольцев подписали с Минобороны РФ контракт на службу в зоне проведения СВО. Об этом сообщил Владимир Путин на встрече с белорусским президентом Александром Лукашенко, передает РИА Новости.

"Вот сегодня утром доложили – 300 тысяч подписано контрактов людьми, которые, я хочу подчеркнуть, готовы жизнью пожертвовать в интересах своей родины, защищая интересы России", – заявил он.

Также Путин рассказал, что пару дней назад ему сообщали о 270 тысяч человек, подписавших контракт с ВС РФ. Однако, по словам президента РФ, на тот момент эти сведения были устаревшими.

Кроме того, глава государства добавил, что добровольцы отправляются в зону боевых действий на Украину из патриотических соображений.

Ранее Владимир Путин назвал чушью информацию о том, что РФ берет северокорейских добровольцев на спецоперацию. По его словам, РФ не требуется приглашать других людей для участия в боевых действиях.

За последние полгода контракты с ВС РФ подписали 270 тыс человек – Путин