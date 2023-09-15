15 сентября, 13:33Политика
Путин назвал число добровольцев, подписавших контракт для участия в СВО
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин
Более 300 тысяч добровольцев подписали с Минобороны РФ контракт на службу в зоне проведения СВО. Об этом сообщил Владимир Путин на встрече с белорусским президентом Александром Лукашенко, передает РИА Новости.
"Вот сегодня утром доложили – 300 тысяч подписано контрактов людьми, которые, я хочу подчеркнуть, готовы жизнью пожертвовать в интересах своей родины, защищая интересы России", – заявил он.
Также Путин рассказал, что пару дней назад ему сообщали о 270 тысяч человек, подписавших контракт с ВС РФ. Однако, по словам президента РФ, на тот момент эти сведения были устаревшими.
Кроме того, глава государства добавил, что добровольцы отправляются в зону боевых действий на Украину из патриотических соображений.
Ранее Владимир Путин назвал чушью информацию о том, что РФ берет северокорейских добровольцев на спецоперацию. По его словам, РФ не требуется приглашать других людей для участия в боевых действиях.
За последние полгода контракты с ВС РФ подписали 270 тыс человек – Путин
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