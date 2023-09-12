В ГД внесли законопроект об ответственности добровольцев за порчу военного имущества

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Группа депутатов Госдумы во главе с председателем комитета ГД по обороне Андреем Картаполовым внесли на рассмотрение палаты законопроект о привлечении добровольцев к материальной ответственности в случае, если они причинили намеренный ущерб военному имуществу во время выполнения своих обязанностей. Соответствующий документ появился в электронной базе ГД.

Согласно пояснительной записке, россияне, являющиеся добровольцами и принимающие участие наравне с военнослужащими из Вооруженных сил (ВС) РФ в тех или иных боевых действиях, получают все необходимое, например вооружение, технику и другое.

При этом в случае, если полученная техника или вооружение будут испорчены или утрачены, к материальной ответственности в рамках закона привлекаются только военнослужащие из ВС РФ, отметили депутаты.

Однако для добровольцев, которые по какой-либо причине утратили или привели в негодность военную технику, вооружение, военное имущество, закон, позволяющий привлекать их к материальной ответственности, отсутствует, подчеркнули парламентарии в пояснительной записке.

Ранее депутат Госдумы Яна Лантратова обратилась в Минобороны РФ с предложением увеличить ежегодную продолжительность отпуска мобилизованных до 30 дней.

Она напомнила, что мобилизованные имеют право на 28 календарных дней отпуска в год, но этот срок не учитывает время, необходимое на дорогу от и до места отдыха. А у контрактников минимальное число отпускных дней в году достигает тридцати.



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