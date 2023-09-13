Шойгу утвердил перечень болезней, при которых нельзя служить по контракту в ВС РФ

Фото: kremlin.ru

Министр обороны РФ Сергей Шойгу утвердил перечень болезней, при которых нельзя служить по контракту в Вооруженных силах (ВС) РФ ограниченно годным. Приказ касается периода мобилизации, военного положения и военного времени. Он опубликован на портале правовой информации.

Всего в перечне 26 заболеваний. Среди них – ВИЧ, гепатит С и В, все формы активного туберкулеза органов дыхания без выделения микобактерий туберкулеза и распада, большие остаточные изменения легких и плевры, которые сопровождаются дыхательной недостаточностью II степени, а также последствия хирургического лечения туберкулеза органов дыхания, сопровождающиеся дыхательной недостаточностью II степени.

В списке также находятся активный ограниченный туберкулез костей, суставов, мочеполовых органов, позвоночника, иных органов внегрудной локализации, психические расстройства от употребления психоактивных веществ, злокачественные новобразования лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, сахарный диабет I типа.

Кроме того, не смогут заключить контракт страдающие эпилепсией с редкими приступами частотой менее 5 раз в год, последствиями поражения ЦНС, повреждения и заболевания периферических нервов. Препятствием также станет инсульт, слабое зрение, отсутствие глазного яблока или частичная слепота и другие.

Ежедневно 1–1,5 тысячи мужчин подписывают контракты с ВС России. За последние полгода добровольцами стали 270 тысяч человек, сообщил ранее Владимир Путин. По его данным, они подписывают военные контракты сознательно и понимают, что их направят в зону боевых действий.

До этого в Госдуму внесли законопроект об обязательном государственном страховании участников спецоперации на Украине из числа добровольцев. Таким образом планируется устранить несправедливость и сравнять в правах добровольцев и контрактников.

В Москве продолжается набор на военную службу по контракту