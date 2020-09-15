В Госдуме оценили идею введения почасового МРОТ

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Глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов поддержал идею введения почасового минимального размера часовой ставки оплаты труда, передает RT.

Депутат заявил, что подобная инициатива направлена на поддержку граждан, в особенности тех, кто работает на неполной ставке. По его мнению, введение нижнего лимита будет гарантией для работников.

"Постепенно это может стимулировать рост минимального размера оплаты труда до того уровня, который соответствовал бы сегодняшним реалиям", – добавил Нилов.

Ранее в СМИ появились сообщения о том, что в России планируют обсудить введение почасового МРОТ. Подчеркивается, что минимальный размер часовой ставки может применяться для занятых по краткосрочным трудовым договорам. В первую очередь мера должна затронуть работников с почасовой оплатой труда.

Позднее министр труда и социальной защиты Антон Котяков заявил, что в ведомстве пока не приняли окончательного решения по увеличению МРОТ в 2021 году. Он подчеркнул, что этот вопрос будет подниматься на совещании на следующей неделе.

Согласно действующему законодательству, минимальный размер оплаты труда необходимо рассчитывать на основе прожиточного минимума. За второй квартал 2020 года он составил 12 тысяч 392 рубля. Действующий размер МРОТ равен 12 тысячам 130 рублям.

