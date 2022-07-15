Песков заявил, что Путин быстро подпишет указ о назначении Мантурова вице-премьером

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Владимир Путин может подписать указ о назначении главы Минпромторга РФ Дениса Мантурова заместителем председателя правительства в пятницу, 15 июля. Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, передает RT.

"Очень быстро. … Может быть, и сегодня", – заявил Песков, отвечая на вопрос о сроках, которые потребуются на подписание документа о назначении Мантурова на пост вице-премьера, в случае утверждения его кандидатуры Госдумой.

Ранее Путин увеличил число вице-премьеров в кабмине РФ с 10 до 11, введя должность заместителя председателя правительства РФ – министра промышленности и торговли РФ. Михаил Мишустин внес в Госдуму кандидатуру Дениса Мантурова.

Позже спикер ГД Вячеслав Володин заявил, что направил соответствующую информацию парламентариям, уточнив, что рассмотрение этого вопроса может состояться 15 июля.

В Кремле же отказались комментировать продолжение кадровых изменений в правительстве РФ. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков напомнил, что в Кремле никогда не анонсируют кадровые дела, а по факту сообщают о подписанных президентом указах.

