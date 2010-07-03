Орешкин рассказал о поездке в Тольятти за рулем Lada Xray

Глава Минэкономразвития Максим Орешкин рассказал о том, что после поездки в Тольятти из Москвы на Lada Xray у него "не болела спина".
Министр в ходе своего визита на завод "АвтоВАЗ" отметил, что "жигули" для каждого жителя страны "означают многое". У родителей Орешкина когда-то была "копейка", а сам он в молодости ездил на ВАЗ-21099.
"Это очень хорошая машина (Lada Xray. – Прим. ред.). Даже те журналисты, которые со мной ехали в этой поездке, сначала были негативно настроены, но, когда мы проехали вместе 1300 километров – и спина не болит, и машина себя ведет очень хорошо. Настроение и отношение к машине изменились", – цитирует ТАСС министра.
На своей странице в соцсети Instagram Орешкин публиковал фотоотчет о поездке в Самарскую область.
Ранее сообщалось, что "АвтоВАЗ" отзывает 933 автомобиля Lada Xray из-за риска повреждения сварного шва вала усилителя электромеханического усилителя рулевого управления. Отзыву подлежат автомобили, реализованные с января 2019 года по сегодняшний день.
"АвтоВАЗ" входит в альянс Renault – Nissan – Mitsubishi. Компания выпускает автомобили под четырьмя брендами: Lada, Renault, Nissan, Datsun. Производство базируется в Тольятти (АО "АвтоВАЗ") и Ижевске (ООО "Лада Ижевск").
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