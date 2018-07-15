Путин неформально пообщался с иностранными гостями на матче ЧМ

Фото: ТАСС/пресс-служба президента РФ/Алексей Никольский

Владимир Путин в перерыве финального матча чемпионата мира по футболу в "Лужниках" неформально пообщался с иностранными лидерами и другими почетными гостями, передает РИА Новости.

Глав государства побеседовал с президентом Франции Эммануэлем Макроном, его супругой Бриджит Макрон, с семьей президента Хорватии Колинды Грабар-Китарович, с президентом Молдавии Игорем Додоном, экс-президентом Франции Николя Саркози. Кроме того, президент РФ поговорил с бойцом смешанных единоборств Конором Макгрегором. В конце они обменялись рукопожатием и сделали фото.

На перерыве в главную ложу принесли первый мяч, использованный в финальной игре. Его подпишут все присутствующие на матче президенты и глава FIFA Джанни Инфантино, после чего мяч отправят детям, спасенным из пещеры в Таиланде.

Турнир проходил в России с 14 июня по 15 июля. Мундиаль приняли 12 стадионов в 11 городах. Франция стала чемпионом мира, обыграв хорватскую команду со счетом 4:2.