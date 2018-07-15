Франция стала чемпионом мира по футболу

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Сборная Франции одержала победу над командой Хорватии в финальном матче чемпионата мира по футболу со счетом 4:2.

Игра состоялась на столичном стадионе "Лужники". Счет на 18-й минуте встречи автоголом открыл Марио Манджукич. На 28-й минуте в ворота французов забил Иван Перишич. 38-я минута ознаменовалась голом Антуана Гризманна. А на 60-й и 65-й минутах Поль Погба и Килиан Мбаппе только увеличили разрыв.

Чемпионат мира по футболу проходил в России с 14 июня по 15 июля. Мундиаль принимали 12 стадионов в 11 городах страны: Москве, Санкт-Петербурге, Калининграде, Нижнем Новгороде, Казани, Самаре, Саранске, Ростове-на-Дону, Сочи, Екатеринбурге, Волгограде. В столице игры состоялись на стадионах "Спартак" и "Лужники".