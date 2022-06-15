Путин поручил расширить пилотный проект по внедрению долговременного ухода за пожилыми

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Владимир Путин дал поручение кабмину РФ до 1 января 2023 года расширить пилотный проект по использованию системы долговременного ухода за людьми пожилого возраста и с ограниченными возможностями здоровья, сообщается на сайте Кремля.

Глава РФ подчеркнул, что необходимо предусмотреть в данном вопросе полный охват долговременным уходом указанной категории россиян не менее чем в пяти субъектах РФ.

Ранее президент дал поручение кабмину до 1 августа увеличить максимальный размер ежемесячного пособия по уходу за ребенком женщинам на службе.

Это коснется проходящих военную службу на контрактной основе, а также служащих в качестве лиц рядового и начальствующего состава ОВД, уголовно-исполнительной системы, принудительного исполнения, таможенных органов, Росгвардии и противопожарной службы.

