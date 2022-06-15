Путин поручил увеличить выплаты по мероприятиям соцконтракта ИП

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Владимир Путин поручил увеличить выплаты по мероприятиям соцконтракта "осуществление индивидуальной предпринимательской деятельности" до 350 тысяч рублей и "ведение личного подсобного хозяйства" – до 200 тысяч.

Такое поручение президента опубликовано на сайте Кремля. Правительство должно выполнить его до 1 июля.

Глава государства также рекомендовал органам исполнительной власти субъектов РФ ликвидировать дефицит доступных вакансий для трудоустройства участников социального контракта в регионах проживания, позволяющего их семьям выйти из ситуации бедности. Доклад по этой теме главы субъектов должны предоставить до 1 августа текущего года, а затем – раз в полугодие.

Ранее Путин поручил до конца месяца подготовить проект указа о возрождении почетного звания "Мать-героиня". Поручение дано российскому правительству, срок его исполнения установлен до 1 июля этого года. Ответственным назначен премьер-министр РФ Михаил Мишустин.