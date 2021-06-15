Пушков оценил призыв НАТО исключить США и Чехию из списка недружественных стран

Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин

Сенатор Алексей Пушков высказался о просьбе стран НАТО исключить США и Чехию из списка недружественных стран. Об этом он написал в своем Twitter-аккаунте.

Ранее стало известно, что в итоговом коммюнике саммита НАТО содержится призыв к России исключить США и Чехию из списка недружественных стран. В Альянсе также попросили РФ воздержаться от шагов, противоречащих Венской конвенцией о дипломатических отношениях.

В ответ Пушков заявил, что для исключения стран из указанного списка нужны основания.

"Рассматривая Россию как противника, проводя маневры у наших границ, недружественный нам Альянс хочет, чтобы мы исключили США и Чехию из списка недружественных стран", – отметил Пушков.

Сенатор подчеркнул, что Россия не ищет конфликта с другими странами.

"Все зависит от поведения самих США", – заключил он.

Ранее просьбу НАТО исключить США и Чехию из списка недружественных стран оценила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Она отметила, что раз члены Североатлантического альянса не хотят считаться недружественными, то должны попытаться наладить дружеские отношения с Россией.