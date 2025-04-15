Фото: kremlin.ru

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков пообещал уточнить время окончания 30-дневного моратория на удары по энергетическим объектам, который начал действовать с 18 марта.

"Все будет зависеть от дальнейших приказов верховного главнокомандующего (ВС РФ Владимира Путина. – Прим. ред.)", – сказал он.

По словам пресс-секретаря главы государства, российские силы выполняют мораторий, однако ВСУ его не придерживаются. Как отметил Песков, они ежедневно наносят удары по российской энергетической инфраструктуре.

Представитель Кремля подчеркивал, что все больше стран в мире обращают внимание на несоблюдение Киевом моратория. Он отметил, что украинское руководство либо не хочет соблюдать договоренности, либо не в состоянии контролировать своих военнослужащих.

Ранее директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин заявил, что киевский режим стремится к продолжению военного конфликта, чтобы избежать ответственности за преступные действия перед собственным народом. Он также отметил, что мирное урегулирование конфликта на Украине подразумевает безъядерный и нейтральный статус страны.

