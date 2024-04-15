Песков назвал новые санкции против российских металлов обоюдоострым оружием

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Новые антироссийские санкции США и Великобритании, которые направлены на ограничения по ввозу алюминия, меди и никеля, нанесут ущерб в первую очередь тем, кто их вводит. Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

"Мы считаем санкции абсолютно незаконными. И считаем, что эти санкции в любом случае – это обоюдоострое оружие", – уточнил он.

Также пресс-секретарь президента РФ указал на то, что после введения ограничительных мер возникла дестабилизация цен в этом сегменте рынка. Например, по состоянию на 09:43 по московскому времени фьючерс на алюминий увеличился на 5,44%, до 2 616 долларов за тонну. Во время торгов стоимость увеличилась до максимальных с июня 2022 года 2 725 долларов.

Ранее власти США ввели запрет на ввоз в страну алюминия, меди и никеля российского происхождения. В Минфине уточнили, что данные ограничения не будут затрагивать российские медь, алюминий и никель, произведенные до 13 апреля этого года. В ведомстве предположили, что решение о запрете импорта российских металлов ограничит их использование на мировых биржах.

