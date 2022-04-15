Наибольший доход за 2021 год в кабмине задекларировал Мантуров

Фото: Агентство "Москва"/пресс-служба Госдумы РФ
Наибольший доход из числа членов российского кабмина задекларировал глава Минпромторга Денис Мантуров, по итогам прошлого года заработавший 704 миллионов 663 тысячи 698 рублей и 35 копеек. Это следует из сведений о доходах, расходах и имуществе чиновников, сообщает пресс-служба правительства РФ.
Уточняется, что годом ранее Мантуров, также занимавший первое место по доходам, задекларировал 740,4 миллиона рублей. Его доход в прошлом году уменьшился практически на 36 миллионов рублей. Как и в прошлом году министр сообщил о владении машинами марки ВАЗ Lada Vesta и Tesla X100D.
Из вице-премьеров наибольший доход у курирующего Дальний Восток Юрия Трутнева – 392,6 миллионов рублей. При этом данный показатель является вторым среди всех членов кабмина. Годом ранее доход Трутнева составил практически в 10 раз меньше – 42,3 миллиона рублей.
В перечне задекларировавших наиболее высокий доход и Дмитрий Григоренко (65,7 миллионов рублей, рост более чем в 2 раза по сравнению с 2020 годом) и Дмитрий Чернышенко с 45,7 миллионами рублей.
Ранее стало известно и о доходе за прошлый год Владимира Путина. Российский лидер в 2021 году заработал 10 202 616 рублей. Годом ранее президент заработал на 207 900 рублей меньше. В его собственности находятся квартира площадью 77 квадратных метров и гараж площадью 18 квадратных метров. В пользовании у главы РФ значится квартира на 153,7 квадратного метра.
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