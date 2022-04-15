Собянин заработал 8,2 млн рублей за 2021 год

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Сергей Собянин заработал 8 220 477 рублей по итогам 2021 года. Это следует из декларации о доходах, расходах и имуществе столичных чиновников, опубликованной на сайте мэра и правительства Москвы.

Согласно документу, градоначальник не имеет в собственности никакой недвижимости, однако имеет в пользовании квартиру площадью 308 квадратных метров.

Самый богатый чиновник Москвы – заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов. Он задекларировал годовой доход в размере 128,3 миллиона рублей. В его собственности значатся мотоциклы BMW K 1600 GTL и KTM 500. Также вице-мэр временно использует квартиру площадью 183 квадратных метра и жилой дом.

За ним идет начальник Главного контрольного управления Москвы Евгений Данчиков с доходом в 63,9 миллиона рублей и заммэра по вопросам региональной безопасности и информационной политики Александр Горбенко – 50,4 миллиона рублей.

Глава столичного Дептранса Максим Ликсутов отчитался о заработанных 33 миллионах рублей. В его пользовании находится жилой дом площадью 271 квадратный метр. А непосредственно владеет чиновник тремя земельными участками от 13 до 14 соток и домом площадью в две тысячи квадратных метров.

Годовой доход вице-мэра Натальи Сергуниной составил 36 миллионов рублей, недвижимой собственности она не имеет. Примерно на 20 миллионов меньше заработала заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова, о владении какой-либо недвижимостью она также не заявляла.

Глава столичного Стройкомплекса Андрей Бочкарев заработал на 400 тысяч больше Раковой – 16,5 миллиона рублей. Он владеет автомобилем Range Rover Sport, небольшой квартирой на 50 "квадратов", а также одной второй доли квартиры площадью почти 380 квадратных метров.

Доход Петра Бирюкова, заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства, составил 16,4 миллиона рублей. В его собственности значится жилой дом, квартира, машино-место, земельный участок на 15 соток, а также дачные постройки.

Ранее, в пятницу, стало известно, что в 2021 году Владимир Путин заработал 10 202 616 рублей. Годом ранее доход президента России был на 207 900 рублей меньше. В его собственности находятся квартира площадью 77 квадратных метров и гараж площадью 18 квадратных метров. В пользовании у российского лидера значится квартира на 153,7 квадратного метра. Владимир Путин также задекларировал автомобили, среди которых два транспорта марки ГАЗ-21, "Нива" и автомобильный прицеп "Скиф".

