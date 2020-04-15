Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Политика

15 апреля, 23:24

Путин объявил благодарность главе Подмосковья Воробьеву

власть политика

Фото: ТАСС/Алексей Дружинин

Президент России Владимир Путин объявил благодарность губернатору Московской области Андрею Воробьеву. Сообщается, что глава региона получил поощрение за вклад в развитие Подмосковья.

Известно, что распоряжение было опубликовано на официальном сайте правовой информации.

"За <...> многолетнюю добросовестную работу объявить благодарность президента РФ Воробьеву Андрею Юрьевичу – губернатору Московской области", – сообщается в документе.

Кроме того, в поощрении отмечается вклад губернатора Воробьева в социально-экономическое развитие региона.

Андрей Воробьев занимает пост губернатора Московской области с 2013 года. 14 апреля 2020 года главе региона исполнилось 50 лет.

Ранее президент России Владимир Путин предложил безвозмездную помощь для малого и среднего бизнеса. Сообщалось, что выделенные средства будут предназначены для выплат зарплат работникам.

Кроме того, глава государства поручил освободить от НДФЛ выплаты врачам. Речь шла о медиках, которые борются с коронавирусом.

Путин предложил безвозмездную помощь для малого и среднего бизнеса

Читайте также

© 2012 – 2020

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать