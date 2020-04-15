Путин объявил благодарность главе Подмосковья Воробьеву

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Президент России Владимир Путин объявил благодарность губернатору Московской области Андрею Воробьеву. Сообщается, что глава региона получил поощрение за вклад в развитие Подмосковья.

Известно, что распоряжение было опубликовано на официальном сайте правовой информации.

"За <...> многолетнюю добросовестную работу объявить благодарность президента РФ Воробьеву Андрею Юрьевичу – губернатору Московской области", – сообщается в документе.

Кроме того, в поощрении отмечается вклад губернатора Воробьева в социально-экономическое развитие региона.

Андрей Воробьев занимает пост губернатора Московской области с 2013 года. 14 апреля 2020 года главе региона исполнилось 50 лет.

Ранее президент России Владимир Путин предложил безвозмездную помощь для малого и среднего бизнеса. Сообщалось, что выделенные средства будут предназначены для выплат зарплат работникам.

Кроме того, глава государства поручил освободить от НДФЛ выплаты врачам. Речь шла о медиках, которые борются с коронавирусом.