Путин согласился, что в школьную программу можно ввести экскурсии на заводы

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Владимир Путин согласился подумать над внесением в школьную программу экскурсий на заводы и в подведомственные им музеи. Такую идею ему озвучили на "Уралвагонзаводе" в Нижнем Тагиле.

Как объяснила участница встречи, подобные мероприятия поспособствовали бы появлению у детей интереса к промышленности. В свою очередь президент РФ пообещал обсудить экскурсии с губернатором Свердловской области на совещании по видеосвязи.

"Я думаю, если нужна какая-то поддержка со стороны региона, это будет", – подчеркнул глава государства.

Также Путин оценил просьбу закрепить инициативу на федеральном уровне.

"Я переговорю с министром, Сергеем Сергеевичем Кравцовым. А он – с регионами. Там, где такие музеи есть, попробуют это все в одну программу упаковать", – добавил он.

В четверг, 15 февраля, Путин посетил "Уралвагонзавод" в Нижнем Тагиле. В ходе общения с рабочими он поблагодарил их за выпуск качественной техники, которая применяется в ходе спецоперации на Украине, и за работу в зоне боев. По словам президента, бригады завода выезжают в зону проведения СВО, работают на линии соприкосновения, помогают российским бойцам и восстанавливают технику.

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