Путин заявил, что в РФ не было и не будет сочувствия к нацистам

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Сочувствия к нацистам в России не было и не будет. Такое заявление сделал Владимир Путин в ходе беседы с рабочими "Уралвагонзавода".

"В России никогда не было и не будет никакого сочувствия к нацистам", – указал российский президент.

Глава государства также сказал, что настроенные против России украинские политики пришли к власти после распада Советского Союза, потому что "вели себя нагловато" и имели поддержку из-за границы, прежде всего из США. Со слов Путина, все происходило именно из-за этого.

"И те, кто когда-то сотрудничал с нацистами, и остались на этих позициях, и сейчас делают то же самое", – добавил он.

Кроме того, Путин, комментируя отношение РФ к Украине и украинскому народу, заявил, что Россия будет бороться со всеми проявлениями крайнего национализма и нацизма. Он предполагает, что большинство россиян такие подходы разделяет.

"Будем людей защищать наших, которые там живут", – заверил российский президент.

Он также выразил уверенность в том, что сотрудники "Уралвагонзавода" разделяют эту позицию. Он поблагодарил работников предприятия от себя и имени тех людей, которые используют производимую на заводе технику. Он отдельно похвалил танки Т-72 и Т-90.

Ранее Путин сказал, что страна никогда не делила русских и украинцев, потому что считает их одним народом. По его мнению, большинство людей, живших на Украине, и абсолютное большинство россиян всегда считали это одним и тем же.

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