Движение затруднено в Лубянском проезде из-за обрушения строительных лесов

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Общество

15:07

Песков заявил, что акции с фонариками 14 февраля прошли спокойно

власть общество

Фото: ТАСС/Сергей Бобылев

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что протестные акции в воскресенье, 14 февраля, прошли спокойно, поэтому правоохранители не принимали жестких мер по отношению к их участникам. Об этом сообщает РИА Новости.

"Мы традиционно высоко оцениваем эффективность представителей органов охраны правопорядка, это первое. А что касается мер каких-то, то меры принимаются в отношении тех, кто нарушает закон, вчера все было спокойно", – сказал Песков, отвечая на вопрос об отсутствии жестких мер со стороны правоохранителей.

По его словам, участники акций не мешали движению, поэтому непосредственного нарушения закона не наблюдалось.

"Да, ходили отдельные люди с фонариками, прекрасно, может быть, кто-то влюблен, кто-то, может, против чего-то протестовал, кто-то, может, просто за компанию, не понимая, зачем надо фонарики зажигать. Но главное, не нарушали закон, поэтому все было спокойно", – заявил представитель Кремля.

На вопрос относительно массовости акции Песков отвечать отказался.

"Почему было не три, а два человека – это не ко мне вопрос", – подытожил Песков.

Ранее сторонники Алексея Навального призвали граждан принять участие в новой акции, выйдя вечером 14 февраля к себе во двор с зажженными фонариками.

До этого несогласованные протесты прошли в разных городах России 23 и 31 января. Кроме того, несогласованные акции состоялись 2 февраля в Москве после заседания суда по делу Навального.

Читайте также

© 2012 – 2020

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать