Песков заявил, что акции с фонариками 14 февраля прошли спокойно

Фото: ТАСС/Сергей Бобылев
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что протестные акции в воскресенье, 14 февраля, прошли спокойно, поэтому правоохранители не принимали жестких мер по отношению к их участникам. Об этом сообщает РИА Новости.
"Мы традиционно высоко оцениваем эффективность представителей органов охраны правопорядка, это первое. А что касается мер каких-то, то меры принимаются в отношении тех, кто нарушает закон, вчера все было спокойно", – сказал Песков, отвечая на вопрос об отсутствии жестких мер со стороны правоохранителей.
По его словам, участники акций не мешали движению, поэтому непосредственного нарушения закона не наблюдалось.
"Да, ходили отдельные люди с фонариками, прекрасно, может быть, кто-то влюблен, кто-то, может, против чего-то протестовал, кто-то, может, просто за компанию, не понимая, зачем надо фонарики зажигать. Но главное, не нарушали закон, поэтому все было спокойно", – заявил представитель Кремля.
На вопрос относительно массовости акции Песков отвечать отказался.
"Почему было не три, а два человека – это не ко мне вопрос", – подытожил Песков.
Ранее сторонники Алексея Навального призвали граждан принять участие в новой акции, выйдя вечером 14 февраля к себе во двор с зажженными фонариками.
До этого несогласованные протесты прошли в разных городах России 23 и 31 января. Кроме того, несогласованные акции состоялись 2 февраля в Москве после заседания суда по делу Навального.
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