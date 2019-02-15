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14:47

Путин присвоил звание Героя России участнику войны в Афганистане Ковтуну

власть общество

14:47

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Фото: соцсети

Участнику боевых действий в Афганистане Владимиру Ковтуну присвоено звание Героя России. Соответствующий указ подписал президент РФ Владимир Путин, сообщает пресс-служба Кремля в пятницу, 15 февраля.

"За героизм, мужество и отвагу, проявленные при выполнении специальных заданий в условиях, сопряженных с риском для жизни, присвоить звание Героя Российской Федерации Ковтуну Владимиру Павловичу", – говорится в указе.

СССР ввел ограниченный контингент войск в Афганистан 25 декабря 1979 года для "оказания содействия афганскому народу в отражении вооруженной агрессии".

Советские войска провели на территории страны 416 крупномасштабных операций. За время боевых действий погибли 15051 военнослужащий СССР. Войска были выведены из страны 15 февраля 1989 года – ровно 30 лет назад, уточняет ТАСС.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин поздравил жителей столицы с 30-летием со дня вывода советских войск из Афганистана. Градоначальник подчеркнул, что об этой войне нельзя забывать, поскольку военным пришлось пройти тяжелые испытания. Он добавил, что столичные власти поддерживали и будут поддерживать ветеранов-афганцев и семьи погибших.

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власть общество

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