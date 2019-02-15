Собянин поздравил москвичей с 30-летием вывода войск из Афганистана

Сергей Собянин поздравил москвичей с 30-летием со дня вывода советских войск из Афганистана. Об этом мэр написал на своей странице в социальной сети "ВКонтакте".
"Сегодня памятная дата – 30 лет со дня вывода советских войск из Афганистана. Наши военные прошли тяжелые испытания, и, как бы ни было больно, мы не должны забывать об этой войне", – написал градоначальник.
Собянин также подчеркнул, что Москва поддерживает ветеранов-афганцев и семьи погибших: "будем делать это и впредь".
Ранее сообщалось, что власти столицы окажут единовременную материальную помощь зарегистрированным в столице инвалидам боевых действий, ветеранам-афганцам и членам семей погибших военнослужащих. Выплаты получат более 17,6 тысячи человек, общие расходы городского бюджета составят 167 миллионов рублей.
Война в Афганистане с участием советских войск длилась десять лет, с 1979 года по 1989 год. СССР оказывал поддержку просоветскому правительству соседней страны, которому противостояли многочисленные группы вооруженной оппозиции, пользовавшиеся поддержкой США, Пакистана и ряда других государств. В ходе боевых действий в Афганистане погибли около 15 тысяч советских военнослужащих.
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