Умер легендарный ветеран Афганистана Борис Керимбаев

Участник Афганской войны, ключевой участник противостояния советских войск и Ахмад Шах Масуда, Борис Керимбаев скончался в Казахстане на 72-ом году жизни. Об этом сообщается на сайте министерства обороны страны.
Керимбаев умер в военно-клиническом госпитале после продолжительной болезни.
Он родился 12 января 1948 года в селе Прудки Джамбульского района Алматинской области. Из Ташкентского командного училища его направили на службу в группу советских войск в Германии, а позднее перевели командовать разведротой в Среднеазиатский военный округ. В 1981 году 177-й отряд под командованием Керимбаева вошел в Афганистан и сосредоточился возле города Меймене в провинции Фарьяб. Прозвище "Черный" или "Грозный" майор Керимбаев получил из-за смуглого лица, будучи командиром второго "мусульманского" батальона.
В конце 1982 года его отряд занял Панджшерское ущелье, перекрыв почти на год любое движение сил группировки Ахмада Шах Масуда. Итогом операции стало прекращение боевых действий группировки против советских войск.
Война в Афганистане с участием советских войск длилась десять лет, с 1979 года по 1989 год. СССР оказывал поддержку просоветскому правительству соседней страны, которому противостояли многочисленные группы вооруженной оппозиции, пользовавшиеся поддержкой США, Пакистана и ряда других государств. В ходе боевых действий в Афганистане погибли около 15 тысяч советских военнослужащих.
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