Кандидатов в президенты РФ разместят в избирательном бюллетене по алфавиту

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Жеребьевки кандидатов на выборах президента России не будет, так как это не предусмотрено федеральным законодательством, рассказал заместитель председателя Центральной избирательной комиссии (ЦИК) РФ Николай Булаев.

Фамилии зарегистрированных кандидатов в бумажном бюллетене указываются в алфавитном порядке, передает ТАСС. "Это очень важно, никакой жеребьевки по этому поводу не предстоит", – уточнил Николай Булаев.

Ранее члены ЦИК РФ утвердили форму избирательных бюллетеней для голосования на выборах президента России.