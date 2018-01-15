Центризбирком утвердил формы бюллетеней для голосования на выборах

Фото: ТАСС/Сергей Мальгавко
Центральная избирательная комиссия РФ утвердила три формы избирательных бюллетеней для голосования на выборах президента.
На заседании утвердили три формы, две из которых бумажные, одна электронная. Речь идет о форме бумажного избирательного бюллетеня для голосования, бумажной форме избирательного бюллетеня с использованием комплексов обработки избирательных бюллетеней (КОИБ) и форме электронного избирательного бюллетеня для голосования.
Избирательные бюллетени будут прямоугольными, печатаются на белой бумаге, сообщает Агентство "Москва". Поверхность бюллетеней для голосования с использованием КОИБ должна быть сухой, без вкраплений краски, специальных покрытий. Она также не должна оставлять загрязнений на контактном сенсоре сканирующего устройства КОИБ.
При изготовлении тиража бюллетеней недопустимы перекосы при их обрезке, бледный оттиск маркеров и базовых линий или их части, разрывы и вкрапления в тазовых линиях и маркерах, следы типографской краски или другие темные вкрапления внутри квадратов для отметок избирателей.
Все бюллетени будут на русском языке. Согласно решению избирательной комиссии субъекта РФ, избирательные бюллетени печатаются на русском языке и на государственном языке республики в составе России, а при необходимости и на языках народов Российской Федерации на территориях их компактного проживания. Кроме того, в каждом бюллетене должен разъясняться порядок его заполнения.
Кампания по выборам президента РФ официально стартовала 18 декабря, а само голосование назначено на 18 марта 2018 года. Первым зарегистрированным кандидатом в президенты России стал лидер ЛДПР Владимир Жириновский.
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