ЦИК опубликовал первые данные о тратах кандидатов в президенты

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Центральная избирательная комиссия (ЦИК) обнародовала первые данные о собранных и потраченных средствах пяти кандидатов в президенты. Материалы основаны на данных Сбербанка, где каждый из кандидатов должен открыть свой избирательный счет.

Телеведущая Ксения Собчак, выдвинутая от партии "Гражданская инициатива", по состоянию на 27 декабря потратила на сбор подписей в свою поддержку 3,65 миллиона рублей – это больше, чем другие кандидаты. Всего в фонд Собчак поступило 19,4 миллиона рублей.

У бизнес-омбудсмена, председателя Партии Роста Бориса Титова оказалось 10,7 миллиона рублей, потрачено – 1,8 миллиона на изготовление агитационной продукции. В фонд одного из основателей "Яблока" Григория Явлинского поступило 10 миллионов рублей, первые расходы составили около 1,3 миллиона, средства пошли на сбор подписей.

У лидера "Коммунистов России" Максима Сурайкина в фонде появилось 350 тысяч рублей, 220 тысяч было потрачено на сбор подписей. У лидера ЛДПР Владимира Жириновского данных о поступлении и расходовании средств нет, но ему не надо собирать подписи избирателей, так как он выдвинут парламентской партией.

Ранее Верховный суд РФ отклонил жалобу Алексея Навального на отказ ЦИК России в регистрации инициативной группы для самовыдвижения кандидатом в президенты.