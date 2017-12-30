Суд отклонил жалобу Навального на отказ ЦИК зарегистрировать его кандидатом

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Верховный суд РФ отклонил жалобу Алексея Навального на отказ ЦИК России в регистрации инициативной группы для самовыдвижения кандидатом в президенты, сообщает РИА Новости.

Навального при этом на суде не было. Его интересы представлял Александр Помазуев, по мнению которого, закон о выборах, которым руководствовалась комиссия, незаконно вводит запрет осужденным за тяжкие преступления, так как в конституции России его нет.

Также, по его мнению, приговор по второму делу "Кировлеса", незаконный.

Ранее Центризбирком отказал в регистрации Навального кандидатом на должность президента России, в связи с отсутствием у него пассивного избирательного права.