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14 декабря, 14:36

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Глава РСПП Шохин заявил, что Путин встретится с крупным бизнесом 16 декабря

Путин встретится с представителями крупного бизнеса 16 декабря

Фото: kremlin.ru

Встреча глав крупнейших компаний России с Владимиром Путиным должна состояться 16 декабря, рассказал глава Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин.

"У меня нет другой информации. Пока да", – приводит его слова ТАСС.

Таким образом он ответил на вопрос журналистов о том, состоится ли запланированная на эту дату традиционная декабрьская беседа крупнейших российских бизнесменов с главой государства.

Ранее Путин обращал внимание, что главным вызовом для российской экономики в данный момент является выход на устойчивую траекторию сбалансированного роста с низкой безработицей и умеренной инфляцией. Он также подчеркнул, что страна продолжит наращивать производственный потенциал и развивать экономику предложения.

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