14 декабря, 13:40Экономика
Путин предложил распространить льготную ипотеку в новых регионах РФ на вторичное жилье
Фото: depositphotos/deyangeorgiev2
Жителям новых регионов России необходимо позволить приобретать по льготной ипотеке и вторичное жилье. Об этом заявил Владимир Путин в ходе "Итогов года".
Российский лидер обратил внимание, что оформить ипотеку на льготных условиях в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях можно по ставке 2%. При этом приобрести по ставке можно только новое жилье, которого в регионах строится немного.
"Поэтому надо бы так же, как на Дальнем Востоке, распространить это на вторичный рынок", – сказал президент.
До этого Путин поддержал идею поднять минимальный объем ипотечного кредита по льготной ипотеке до шести миллионов рублей. Он пообещал обсудить подобный вопрос, а также затронуть тему об исключении ряда требований для получения арктической ипотеки. Одним из таких он назвал стаж работы, который является требованием к берущим ипотеку подобного типа медикам.
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