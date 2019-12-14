В Госдуме рассмотрят законопроект по рискам концессионеров в электроснабжении

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Правительство РФ внесло на рассмотрение в Госдуму законопроект, направленный на создание условий для привлечения дополнительных инвестиций в сферу электроснабжения. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на базу данных нижней палаты парламента.

Концессия – вид договора о создании или реконструкции за счет средств инвестора объектов недвижимого имущества. Концессионер получает возможность эксплуатировать объект на безвозмездной основе.

Документ разработали эксперты министерства энергетики РФ в рамках дорожной карты по улучшению законодательства энергетической сферы и устранения административных барьеров по реализации технологической инициативы "Энерджинет".

Законопроект включает в состав существенных условий концессионных соглашений в сфере электроснабжения условия об объеме валовой выручки концессионера в рамках реализации такого соглашения, в том числе на каждый год срока его действия.

Специалисты уточняют, что для регулирования процесса будет применяться механизм, аналогичный соглашениям в отношении имущества государственных или муниципальных унитарных предприятий и бюджетных учреждения.

В октябре сообщалось, что Россия заняла седьмое место в рейтинге Doing Business по показателям электроснабжения. Эксперты отметили эффективность соответствующих реформ в области энергетики.

