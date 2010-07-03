Россия заняла седьмое место в рейтинге Doing Business по показателям электроснабжения

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Россия впервые в истории вышла на седьмое место в рейтинге Doing Business Всемирного банка по показателю "Подключение к системе электроснабжения". Об этом сообщает пресс-служба Минэнерго РФ.

В ежегодном отчете Всемирного банка Россия получила 97,5 балла из 100 возможных. Эксперты отметили эффективность всех реформ в области энергетики, которые привели к упрощению подключения к электросети.

"С 2012 года количество процедур, необходимых для подключения к электросетям в столичных регионах, сократилось с 5 до 2, а срок подключения - с 281 до 41 дня. Стоимость технологического присоединения снизилась до 5 % дохода на душу населения в 2019 году", – добавили в Минэнерго.

Россия попала в топ-30 стран с лучшими условиями ведения бизнеса

Кроме того, российским энергетикам удалось сократить сроки строительства и проектирования сетей, добиться высокого уровня цифровизации процесса подключения.

Авторы рейтинга отметили российские показатели надежности водоснабжения, прозрачности цен и тарифов на электроэнергию. По этим критериям Россия набрала восемь баллов из восьми возможных.

В общем зачете рейтинга Doing Business Всемирного банка, который оценивает комфортность условий для ведения бизнеса, Россия поднялась на 28 место из 190 стран – это на три строчки выше, чем было в прошлом году.