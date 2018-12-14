Кремль назвал обвинения в адрес Бутиной необоснованными

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В Кремле не хотят комментировать вопрос о защите Марии Бутиной, а обвинения в ее адрес считают необоснованными.Такое заявление сделал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Еще раз повторяем, что все обвинения в ее адрес мы считаем абсолютно необоснованными, несостоятельными. Все остальное – это уже вопрос судебного разбирательства в США и вопрос защиты Бутиной, который на данной стадии мы не хотим комментировать", – сказал Песков, передает РИА Новости.

В ответ на вопрос, не будет ли претензий к Бутиной, если она даст показания на российских официальных лиц и чиновников, Песков предложил дождаться этих показаний. "Гипотетические рассуждения вряд ли приемлемы", – отметил представитель Кремля.

Ранее стало известно, что арестованная в Вашингтоне Бутина признала вину по одному из пунктов обвинения, который касается сговора с целью нарушения законов об иностранных агентах в США. Бутина подтвердила это на заседании 13 декабря. Она уточнила, что с начала 2015 до начала 2018 года вступала в сговор с рядом лиц с целью нанесения вреда США.

Комментируя эту информацию, глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что несмотря на сделку Бутиной с американским следствием, Москва продолжит оказывать поддержку Марии Бутиной.

Лавров также отметил, что несмотря на сделку, Бутину все еще содержат в условиях, которые обычно применяются для опасных рецидивистов. По словам главы российского МИД, дипломаты потребовали, чтобы ее перевели в помещение общего содержания.